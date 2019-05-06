Экономика
Экспобанк купил контрольный пакет акций КурскпромбанкаРБК 02:59
Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
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Происшествия
Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки
Пассажирский самолет SSJ-100 Москва — Мурманск был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Обновлено 04 мая в 16:48
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске
Обновлено в 03:54
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В Новосибирской области вчетверо увеличились число лесных пожаров
Количество лесных пожаров в районах Новосибирской области за прошедшую неделю выросло в четыре раза.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей
Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает в понедельник телеканал News1st.
Обновлено в 02:16
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Происшествия
Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 03:45
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100
По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100
Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 02:53
Происшествия
Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета
Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23