Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций КурскпромбанкаРБК 02:59

Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
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Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

РБК02:59

Экспобанк приобрёл контрольный пакет акций Курскпромбанка

News.ru02:53

Экспобанк Игоря Кима получил контроль над Курскпромбанком

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Экспобанк приобрел 87,2% Курского промышленного банка

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Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,2% Курскпромбанка

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Покупка Курскпромбанка поможет Игорю Киму с новыми региональными клиентами

Коммерсантъвчера в 18:07
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Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск

Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Футбол

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Обновлено в 07:06
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия

16-летняя Надя Ежова, пропавшая в Нижнем Новгороде, найдена погибшей

Обновлено в 06:48
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Обновлено в 07:06
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Наука

Приложение для контроля питания не даст сорваться при диете

Приложение использует как данные о том, когда в последний момент пользователь перекусывал вне своего диетического плана (использовать OnTrack необходимо в качестве дополнения к приложению, которое подбирает план диеты и следит за питанием), и разнообразную информацию о том, чем пользователь занимается.
Обновлено 02 мая в 20:01
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

Обновлено в 06:22
Политика

Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем

Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:47
Спорт

Бывший ученик академии Плющенко исполнил пять четверных прыжков

Самойлов долгое время являлся учеником академии Плющенко, но в сезоне-2018/19 решил сменить тренера. Теперь он занимается в школе "Москвич".
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Происшествия

Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне

Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
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Директор Бориса Моисеева опроверг смерть певца

Обновлено в 08:00
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Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб в авиакатастрофе, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера.
Обновлено в 02:50
Экономика

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»

Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Общество

В Оренбуржье для чиновников Радоницу сделали нерабочим днем

В Оренбуржье в этом году Радоница станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 07:42
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
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Россия не будет участвовать в слушаниях по инциденту в Керченском проливе

Россия известила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) о том, что российская сторона не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ, говорится в вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством РФ в ФРГ.
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Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС

Космический грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС и начал стыковку со станцией.
Обновлено в 08:29
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Игорь Владимирович Ким
Российский бизнесмен
Стратегический инвестор, банкир, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. Является основным акционером ООО «Экспобанк», AS Expobank, Expobank CZ, также является основным акционером и членом совета директоров АО «Д2 Страхование» и компании СК «Резерв». Состояние Кима российское издание делового журнала Forbes в 2013 году оценивало в $460 млн.
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