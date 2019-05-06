Экономика

Экспобанк Игоря Кима купил еще один банкВедомости 01:01

Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк. Он выкупил часть пакета у прежнего контролирующего акционера Федора Хандурина, еще часть – у миноритариев, указал банк. Стороны закрыли сделку 30 апреля, получив согласие ЦБ, говорится в сообщении банка.
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Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,2% Курскпромбанка

Rambler News Service02:32

Покупка Курскпромбанка поможет Игорю Киму с новыми региональными клиентами

Коммерсантъвчера в 18:07

Экспобанк Игоря Кима получил контроль над Курскпромбанком

Банки.ру02:01

Экспобанк Игоря Кима купил Курскпромбанк

ПРАЙМ01:46

Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк

Ведомости01:01

Экспобанк приобрёл контрольный пакет акций Курскпромбанка

News.ru02:53

Экспобанк приобрел 87,2% Курского промышленного банка

ТАСС02:14
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Происшествия

На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»

Обновлено в 01:41
Происшествия

Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьеве

Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено вчера в 15:26
Финансы

Рубль пойдет вниз после майских праздников

По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:36
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища и оружие

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве

В НИИ имени Склифосовского доставлены ещё трое пострадавших в катастрофе с самолётом в аэропорту Шереметьево, их состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено в 02:52
Авто

Новые модели Hyundai получат более спортивный и экспрессивный дизайн

Чуть больше месяца назад состоялась премьера Hyundai Sonata нового поколения, выполненной в стилистике концептуального Le Fil Rouge.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Иностранным турбинам снижают обороты

Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном

Лиза Боярская стала мамой во второй раз в декабре прошлого года, но до сих пор ни разу не показывала маленького Григория фанатам.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева

Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено вчера в 09:38
Авто

Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса

Обновлено вчера в 22:48
Экономика

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Кино

Что произошло в новой серии «Игры престолов»

Телеканал HBO презентовал четвёртый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 02:56
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Игорь Владимирович Ким
Российский бизнесмен
Стратегический инвестор, банкир, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. Является основным акционером ООО «Экспобанк», AS Expobank, Expobank CZ, также является основным акционером и членом совета директоров АО «Д2 Страхование» и компании СК «Резерв». Состояние Кима российское издание делового журнала Forbes в 2013 году оценивало в $460 млн.
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Экспобанк
Банк
Российский коммерческий банк. По версии журнала EMEA Finance Europe Banking Awards. Экспобанк дважды был признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность в России по итогам 2014 и 2015 года. Журнал EMEA Finance является международным финансовым изданием, информирующим о важнейших событиях на финансовых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки и ежегодно вручает лучшим банкам награду Europe Banking Awards...
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