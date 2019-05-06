Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил еще один банкВедомости 01:01
Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк. Он выкупил часть пакета у прежнего контролирующего акционера Федора Хандурина, еще часть – у миноритариев, указал банк. Стороны закрыли сделку 30 апреля, получив согласие ЦБ, говорится в сообщении банка.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Космос
Красноярские ученые раскритиковали космическую диету НАСА
Красноярские ученые назвали диету НАСА, предназначенную для дальних космических полетов, трудновыполнимой, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:21
Общество
До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве
Согласно прогнозу, днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до 11-13 градусов.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Более 100 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Глава Минтранса прибыл в Шереметьево после аварийной посадки самолета
Глава Минтранса Евгений Дитрих выехал в аэропорт Шереметьево после аварийной посадки самолета Москва - Мурманск.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов
По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 10:49
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
«Аэрофлот»: Эвакуация пассажиров из горящего самолёта заняла 55 секунд
Нормативный показатель – 90 секунд На эвакуацию пассажиров из горящего самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьев ушло 55 секунд, сообщил пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов в эфире канала "Россия 24".
Обновлено вчера в 16:25
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено вчера в 07:04
Авто
9 признаков кузовного ремонта автомобиля
Обновлено в 00:00
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено вчера в 17:58