Экономика

Экспобанк Игоря Кима купил еще один банкВедомости 01:01

Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк. Он выкупил часть пакета у прежнего контролирующего акционера Федора Хандурина, еще часть – у миноритариев, указал банк. Стороны закрыли сделку 30 апреля, получив согласие ЦБ, говорится в сообщении банка.
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Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк

Ведомости01:01

Покупка Курскпромбанка поможет Игорю Киму с новыми региональными клиентами

Коммерсантъвчера в 18:07
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Космос

Красноярские ученые раскритиковали космическую диету НАСА

Красноярские ученые назвали диету НАСА, предназначенную для дальних космических полетов, трудновыполнимой, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:21
Общество

До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве

Согласно прогнозу, днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до 11-13 градусов.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

При пожаре в жилом доме на Ставрополье пострадали тринадцать человек

Обновлено в 00:54
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Более 100 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы

Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Глава Минтранса прибыл в Шереметьево после аварийной посадки самолета

Глава Минтранса Евгений Дитрих выехал в аэропорт Шереметьево после аварийной посадки самолета Москва - Мурманск.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов

По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 10:49
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Музыка

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

«Аэрофлот»: Эвакуация пассажиров из горящего самолёта заняла 55 секунд

Нормативный показатель – 90 секунд На эвакуацию пассажиров из горящего самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьев ушло 55 секунд, сообщил пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов в эфире канала "Россия 24".
Обновлено вчера в 16:25
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Обновлено вчера в 15:03
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено вчера в 07:04
Авто

9 признаков кузовного ремонта автомобиля

Обновлено в 00:00
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta

Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека

Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено вчера в 17:58
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Игорь Владимирович Ким
Российский бизнесмен
Стратегический инвестор, банкир, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. Является основным акционером ООО «Экспобанк», AS Expobank, Expobank CZ, также является основным акционером и членом совета директоров АО «Д2 Страхование» и компании СК «Резерв». Состояние Кима российское издание делового журнала Forbes в 2013 году оценивало в $460 млн.
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Экспобанк
Банк
Российский коммерческий банк. По версии журнала EMEA Finance Europe Banking Awards. Экспобанк дважды был признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность в России по итогам 2014 и 2015 года. Журнал EMEA Finance является международным финансовым изданием, информирующим о важнейших событиях на финансовых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки и ежегодно вручает лучшим банкам награду Europe Banking Awards...
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