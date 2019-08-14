Авто

Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в РоссииPrivet-Rostov.ru 14 августа в 02:36

С инициативой выступили думский комитет по промышленности. Идею запретить эксплуатацию транспортных средств «вышедших в тираж» поддержали представители автопрома и общественники. В конце июня в Госдуме прошел круглый стол, посвященный экологическим проблемам, связанные с эксплуатацией автомобилей.
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с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
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