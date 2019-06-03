Энергетика
Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июляРосбалт 13:41
Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление польской компании-оператора трубопровода PERN.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
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Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн
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Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами
Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Политика
Матвиенко прокомментировала новые правила украинского языка
Валентина Матвиенко отреагировала на новые правила в Украинском языке, согласно которым у русских фамилий теперь меняется окончание.
Обновлено в 14:34
Здоровье
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Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Политика
Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности, назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.
Обновлено в 17:54
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Политика
Reuters: США готовят антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google
Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Обновлено в 17:46
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за обвинения его подчиненных в убийстве пятилетнего мальчика
Накануне мальчик умер в больнице.
Обновлено в 18:07
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Наука
Падающий снег научились превращать в электричество
Обновлено в 15:16
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Транспорт
Станцию «Проспект Мира» Кольцевой линии закроют на вход утром 4 июня
Для проезда к ближайшим станциям столичной подземки пассажиры могут воспользоваться наземным городским транспортом.
Обновлено в 12:07
Общество
«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны
Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.
Обновлено в 16:42
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Все в сборе: Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с детьми в Майами
Дэвид и Виктория на днях улетели в Майами вместе со своими детьми. Там они арендовали яхту и отправились на отдых.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37