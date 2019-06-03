Энергетика

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июляРосбалт 13:41

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление польской компании-оператора трубопровода PERN.
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Названа дата полного возобновления работы «Дружбы»

Взгляд.ру17:54

Польский оператор «Дружбы» сообщил, когда включат в эксплуатацию все нитки трубопровода

ТАСС13:48

Оператор назвал дату включения нефтепровода «Дружба»

News.ru13:59

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

RT на русском13:57

Поставки нефти по «Дружбе» в Польшу запланированы на 10 июня

Московский Комсомолец13:48

Польский оператор PERN со следующего месяца начнёт принимать российскую нефть по всем трём ниткам трубопровода

Эхо Москвы15:00

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июля

Росбалт13:41
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