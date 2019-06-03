Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июляРосбалт 13:41

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление польской компании-оператора трубопровода PERN.

Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода «Дружба» начнется с 1 июля

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