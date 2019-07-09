с чего всё началось

Аналитики предлагают как выход из ситуации — поднять потолок госдолга в ближайшие недели. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.

В США в сентябре может произойти дефолт

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