Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолтГазета.Ru 02:43

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Эксперт оценил сообщения о риске дефолта в США

RT на русском09:09

Эксперты усомнились в наступлении дефолта в США

Известия07:03

Время истекает: названы предпосылки скорого дефолта в США

РЕН ТВвчера в 23:03

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

РБКвчера в 23:44

Эксперт назвал угрозу дефолта США признаком глобальных проблем

ФАН03:55

Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Life.ruвчера в 21:25

Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре

ТАССвчера в 19:55
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Общество

Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Марина Александрова показала редкое фото своих детей

Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Крыму установили личность утопленного с гирей мужчины

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

«Деньги выносили два года»: муж Луизы Хайруллиной рассказал детали ограбления банка в Башкирии

Обновлено в 06:45
Гаджеты

Опубликованы подробные характеристики флагмана Samsung Galaxy Note10+

Источник опубликовал подробные характеристики смартфона Samsung Note 10+, дебют которого должен случиться 7 августа.
Обновлено в 00:56
Спорт

Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию

Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Наука

Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг

Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Экономика

Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян

Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Политика

Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей

Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.
Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский повторяет ошибки Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Безсмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

Обновлено в 08:54
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика

Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной

Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский приедет в Чернобыль

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС) в среду, 10 июля.
Обновлено в 09:30
Политика

Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Авто

За антирадары водителям в РФ светит тюрьма

Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Британский мотоциклист разбился насмерть в России

Британец, путешествовавший на мотоцикле марки BMW по России, не справился с управлением и разбился насмерть в Якутии.
Обновлено в 04:11
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Футбол

Георгий Джикия назначен капитаном «Спартака»

Обновлено в 05:57
Политика

Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

ВМФ России получит корвет «Меркурий» в 2022 году

Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут в распоряжение Военно-морского флота России в конце 2022 года, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.
Обновлено в 05:58
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