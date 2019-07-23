Экономика
Эксперты зафиксировали снижение в России цен на чёрную икруLife.ru 22:35
По словам Зверева, в 2018 году было собрано почти 44 тонны осетровой икры, из которых только 7,8 тонны ушло на экспорт. Средняя оптовая стоимость за килограмм составляла около 42 тысяч рублей, что в 2,5 раза ниже цен 2010 года. Причин для такой разницы в стоимости несколько, указал специалист.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Политика
Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе
Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено в 19:38
Общество
Reuters: исследовательское подразделение Huawei в США сокращает 70% сотрудников
Китайская корпорации Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников, работающих в ее исследовательском подразделении, расположенном на территории США, - компании Futurewei Technologies.
Обновлено в 22:14
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб.
Обновлено в 09:53
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Космос
Луна больше не актуальна. Nubia похвасталась снимком Большого Магелланова Облака, сделанным на камеру смартфона Nubia Z20
Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
Обновлено в 10:18
Общество
Власти Красноярского края решили не тушить горящие леса
Обновлено в 08:09
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено в 22:43
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено в 05:17
Общество
В России ужесточат процедуру получения охотничьего билета
Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Гороскоп на 23 июля: любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу
Любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу.
Обновлено в 18:00
Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
Предварительные итоги выборов в Верховную раду свидетельствуют о намерении изрядной части украинцев улучшить отношений с Россией, сообщает Die Welt.
Обновлено в 21:54
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено в 21:28
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.
Обновлено в 20:22
Футбол
Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено в 22:49
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Кино
Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом
Обновлено в 09:53
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 19:19
Происшествия
Пять человек погибли от отравления газом на химпредприятии в Китае
В Китае на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering пять рабочих погибли от отравления газом и еще четверо пострадали, пишет агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:59
Политика
Госдеп объявил о возобновлении переговоров с «Талибаном»
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда.
Обновлено в 18:18
Футбол
Фекир перейдет из «Лиона» в «Бетис» за 20 миллионов евро
Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир в ближайшее время перейдет из "Лиона" в "Бетис", сообщает Goal.
Обновлено в 09:13