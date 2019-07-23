Экономика

Эксперты зафиксировали снижение в России цен на чёрную икруLife.ru 22:35

По словам Зверева, в 2018 году было собрано почти 44 тонны осетровой икры, из которых только 7,8 тонны ушло на экспорт. Средняя оптовая стоимость за килограмм составляла около 42 тысяч рублей, что в 2,5 раза ниже цен 2010 года. Причин для такой разницы в стоимости несколько, указал специалист.
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В России зафиксировано снижение цен на черную икру

Аргументы и Факты22:51

Эксперты зафиксировали снижение в России цен на чёрную икру

Life.ru22:35

Черная икра в России за восемь лет подешевела в 2,5 раза - эксперты

ПРАЙМ20:25

Черная икра подешевела более чем в два раза с 2010 года

Политика Сегодня21:31
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Китайская корпорации Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников, работающих в ее исследовательском подразделении, расположенном на территории США, - компании Futurewei Technologies.
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Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

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«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб.
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Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Луна больше не актуальна. Nubia похвасталась снимком Большого Магелланова Облака, сделанным на камеру смартфона Nubia Z20

Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
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Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

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Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
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Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено в 22:43
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
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Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию

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В России ужесточат процедуру получения охотничьего билета

Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Гороскоп на 23 июля: любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу

Любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу.
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В Германии тревожатся из-за выборов в Раду

Предварительные итоги выборов в Верховную раду свидетельствуют о намерении изрядной части украинцев улучшить отношений с Россией, сообщает Die Welt.
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Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Транспорт

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
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«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн

Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
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Армия и оружие

Раскрыто местоположение секретных спутников США

Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.
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Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»

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Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
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Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

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Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом

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Пять человек погибли от отравления газом на химпредприятии в Китае

В Китае на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering пять рабочих погибли от отравления газом и еще четверо пострадали, пишет агентство Синьхуа.
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Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда.
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Фекир перейдет из «Лиона» в «Бетис» за 20 миллионов евро

Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир в ближайшее время перейдет из "Лиона" в "Бетис", сообщает Goal.
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