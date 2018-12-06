Технологии
Стало известно о масштабной хакерской атаке на российские банки
Стало известно о масштабной хакерской атаке на российские банкиТК Звезда03:43
Хакерская группа RTM активизировалась в сентябре этого года. Всего, по информации компании Group IB, за это время злоумышленники разослали более 11 тысяч писем.
ТК Звезда03:43
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Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза
Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Гаджеты
«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
«Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (International Consumer Research & Testing, ICRT) проверили смартфоны, представленные на российском рынке в 2018 году.
Обновлено в 04:02
Интернет
Компания Google отказалась от своего мессенджера Allo
В блоге компании Google сообщали, что разработчики больше не будут развивать и улучшать приложения для обмена сообщениями Allo.
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Названа цена флагмана OnePlus 2019 с процессором Snapdragon 855 и 5G
Появления флагмана OnePlus стоит ожидать в первой половине будущего года, при этом стоимость модели с 5G окажется дороже на 200-300 долларов от такой же модели, но без 5G.
Обновлено в 03:56
Технологии
Хакеров из Китая подозревают в кибератаке на сеть Marriott
Взлом, в результате которого у американской сети гостиниц Marriott были украдены личные данные 500 миллионов клиентов, мог быть осуществлен хакерами из Китайской Народной Республики.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Apple запатентовала биометрические наушники AirPods
Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, которые будут измерять температуру тела и пульс.
Обновлено в 02:23
Технологии
Waymo запустила первый в мире коммерческий сервис беспилотных такси
Обновлено в 03:41
Технологии
Facebook сообщила, что не продавала третьим лицам данные пользователей
Американская компания Facebook заявила на фоне сообщений о получении британским парламентом доступа к внутренним документам компании, что Facebook никогда не продавала третьим лицам данные пользователей социальной сети.
Обновлено в 03:26
Технологии
В России разработали метод непрерывной зарядки дронов с помощью лазера
Обновлено в 03:35
Игры
Сайт поддержки Fallout 76 «слил» персональные данные игроков
Игроки видели ФИО, адреса, телефоны и номера банковских карт. После этого в Bethesda подтвердили факт утечки персональной информации.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Philips Lumify превращает смартфон или планшет в прибор для УЗИ
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Российский бренд выпустил Android-смартфон за 1990 рублей
Обновлено в 02:55
Технологии
Более 100 тыс. пользователей стали жертвами вируса-вымогателя
Новый вирус, вымогающий денежные средства у китайцев, за считанные дни внедрился в сотни тысяч гаджетов, передает 2SpyWar со ссылкой на доклад компании Velvet Security.
Обновлено в 01:58
Гаджеты
Meizu в России начала продажи смартфона Meizu 16
Предварительные заказы на новинку стартовали 1 ноября, а теперь смартфон стал доступен в магазинах и на официальном сайте компании с бесплатной доставкой по России.
Обновлено в 02:21
Интернет
Google: Поиск не создает «пузырей фильтров»
Google утверждает, что Поиск не создает «пузырей фильтров», мешающих пользователям найти что-то, отличающееся от предыдущих запросов и сайтов, на которые они переходили.
Обновлено в 03:45
Технологии
Приложение «Яндекс.Такси» будет отслеживать снижение цен на поездки во время высокого спроса
В пресс-службе напомнили, что при высоком спросе на такси в каком-то районе обычная стоимость поездки умножается на повышающий коэффициент.
Обновлено в 04:00