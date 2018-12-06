Технологии

Стало известно о масштабной хакерской атаке на российские банки
ТК Звезда
03:43

Хакерская группа RTM активизировалась в сентябре этого года. Всего, по информации компании Group IB, за это время злоумышленники разослали более 11 тысяч писем.
ТК Звезда03:43

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Количество хакерских атак на банки, бизнес и госсектор Челябинской области за год возросло в два раза

Радио Business FM Челябинск04 декабря в 03:21

Эксперты сообщили о массовых рассылках писем с вирусом в адрес российских банков

ТАСС01:00

Эксперты зафиксировали атаку хакеров с поддельных ящиков госкомпаний

РБК01:00

Зафиксирована атака на российские банки

Lenta.ru01:06

Эксперты Group-IB сообщили о массовых кибератаках на российские финансовые компании

Интерфакс01:12

Хакеры устроили масштабную кибератаку на российские компании

Life.ru03:10

Group-IB сообщила о массовой вредоносной рассылке по российским компаниям

Коммерсантъ02:16
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Гаджеты

«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

«Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (International Consumer Research & Testing, ICRT) проверили смартфоны, представленные на российском рынке в 2018 году.
Обновлено в 04:02
Интернет

Компания Google отказалась от своего мессенджера Allo

В блоге компании Google сообщали, что разработчики больше не будут развивать и улучшать приложения для обмена сообщениями Allo.
Обновлено в 04:01
Гаджеты

Названа цена флагмана OnePlus 2019 с процессором Snapdragon 855 и 5G

Появления флагмана OnePlus стоит ожидать в первой половине будущего года, при этом стоимость модели с 5G окажется дороже на 200-300 долларов от такой же модели, но без 5G.
Обновлено в 03:56
Технологии

Хакеров из Китая подозревают в кибератаке на сеть Marriott

Взлом, в результате которого у американской сети гостиниц Marriott были украдены личные данные 500 миллионов клиентов, мог быть осуществлен хакерами из Китайской Народной Республики.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Apple запатентовала биометрические наушники AirPods

Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, которые будут измерять температуру тела и пульс.
Обновлено в 02:23
Технологии

Waymo запустила первый в мире коммерческий сервис беспилотных такси

Обновлено в 03:41
Технологии

Facebook сообщила, что не продавала третьим лицам данные пользователей

Американская компания Facebook заявила на фоне сообщений о получении британским парламентом доступа к внутренним документам компании, что Facebook никогда не продавала третьим лицам данные пользователей социальной сети.
Обновлено в 03:26
Технологии

В России разработали метод непрерывной зарядки дронов с помощью лазера

Обновлено в 03:35
Игры

Сайт поддержки Fallout 76 «слил» персональные данные игроков

Игроки видели ФИО, адреса, телефоны и номера банковских карт. После этого в Bethesda подтвердили факт утечки персональной информации.
Обновлено в 02:43
Гаджеты

Philips Lumify превращает смартфон или планшет в прибор для УЗИ

Обновлено в 03:30
Гаджеты

Российский бренд выпустил Android-смартфон за 1990 рублей

Обновлено в 02:55
Технологии

Более 100 тыс. пользователей стали жертвами вируса-вымогателя

Новый вирус, вымогающий денежные средства у китайцев, за считанные дни внедрился в сотни тысяч гаджетов, передает 2SpyWar со ссылкой на доклад компании Velvet Security.
Обновлено в 01:58
Гаджеты

Meizu в России начала продажи смартфона Meizu 16

Предварительные заказы на новинку стартовали 1 ноября, а теперь смартфон стал доступен в магазинах и на официальном сайте компании с бесплатной доставкой по России.
Обновлено в 02:21
Интернет

Google: Поиск не создает «пузырей фильтров»

Google утверждает, что Поиск не создает «пузырей фильтров», мешающих пользователям найти что-то, отличающееся от предыдущих запросов и сайтов, на которые они переходили.
Обновлено в 03:45
Технологии

Приложение «Яндекс.Такси» будет отслеживать снижение цен на поездки во время высокого спроса

В пресс-службе напомнили, что при высоком спросе на такси в каком-то районе обычная стоимость поездки умножается на повышающий коэффициент.
Обновлено в 04:00
Главное