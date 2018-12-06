Хакерская группа RTM активизировалась в сентябре этого года. Всего, по информации компании Group IB, за это время злоумышленники разослали более 11 тысяч писем.

Стало известно о масштабной хакерской атаке на российские банки

Гаджеты Гаджеты «Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года «Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (International Consumer Research & Testing, ICRT) проверили смартфоны, представленные на российском рынке в 2018 году.

Интернет Интернет Компания Google отказалась от своего мессенджера Allo В блоге компании Google сообщали, что разработчики больше не будут развивать и улучшать приложения для обмена сообщениями Allo.

Гаджеты Гаджеты Названа цена флагмана OnePlus 2019 с процессором Snapdragon 855 и 5G Появления флагмана OnePlus стоит ожидать в первой половине будущего года, при этом стоимость модели с 5G окажется дороже на 200-300 долларов от такой же модели, но без 5G.

Технологии Технологии Хакеров из Китая подозревают в кибератаке на сеть Marriott Взлом, в результате которого у американской сети гостиниц Marriott были украдены личные данные 500 миллионов клиентов, мог быть осуществлен хакерами из Китайской Народной Республики.

Гаджеты Гаджеты Apple запатентовала биометрические наушники AirPods Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, которые будут измерять температуру тела и пульс.

Технологии Технологии Waymo запустила первый в мире коммерческий сервис беспилотных такси

Технологии Технологии Facebook сообщила, что не продавала третьим лицам данные пользователей Американская компания Facebook заявила на фоне сообщений о получении британским парламентом доступа к внутренним документам компании, что Facebook никогда не продавала третьим лицам данные пользователей социальной сети.

Технологии Технологии В России разработали метод непрерывной зарядки дронов с помощью лазера

Игры Игры Сайт поддержки Fallout 76 «слил» персональные данные игроков Игроки видели ФИО, адреса, телефоны и номера банковских карт. После этого в Bethesda подтвердили факт утечки персональной информации.

Гаджеты Гаджеты Philips Lumify превращает смартфон или планшет в прибор для УЗИ

Гаджеты Гаджеты Российский бренд выпустил Android-смартфон за 1990 рублей

Технологии Технологии Более 100 тыс. пользователей стали жертвами вируса-вымогателя Новый вирус, вымогающий денежные средства у китайцев, за считанные дни внедрился в сотни тысяч гаджетов, передает 2SpyWar со ссылкой на доклад компании Velvet Security.

Гаджеты Гаджеты Meizu в России начала продажи смартфона Meizu 16 Предварительные заказы на новинку стартовали 1 ноября, а теперь смартфон стал доступен в магазинах и на официальном сайте компании с бесплатной доставкой по России.

Интернет Интернет Google: Поиск не создает «пузырей фильтров» Google утверждает, что Поиск не создает «пузырей фильтров», мешающих пользователям найти что-то, отличающееся от предыдущих запросов и сайтов, на которые они переходили.