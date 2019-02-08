Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошковRT на русском 05:51
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности. При этом эффективность и моющая способность данного порошка также ниже средней.
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Кино
Умер народный артист Сергей Юрский
Обновлено в 01:17
Политика
Путин снял с должностей девять генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей девять генералов и двух полковников в силовых структурах; тем же документом назначения получили более 30 силовиков.
Обновлено в 10:24
Политика
Меркель подтвердила сделку по «Северному потоку-2»
Страны Евросоюза достигли соглашения о том, как регулировать российский трубопровод «Северный поток-2» (Nord Stream 2), заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отказавшись сообщить детали компромисса.
Обновлено в 11:24
Общество
Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok
Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Авто
В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo
В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Кино
Умер знаменитый британский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:58
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta для автошкол
"АвтоВАЗ" выпустил специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения в автошколах.
Обновлено в 07:32
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Происшествия
19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 10:48
Транспорт
«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных
Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).
Обновлено в 10:46
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Наука
Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья
Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Авто
Опубликован первый тизер новой Opel Corsa
Дебют шестого поколения компактного хэтчбека Opel Corsa не за горами, малолитражку, по предварительным данным, представят на Женевском автосалоне.
Обновлено в 06:31
Кино
Умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»
Обновлено в 06:10
Музыка
На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ собрали для испытаний
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Владельцы iPhone XS и XS Max жалуются на трещины в камерах
Пользователи iPhone XS и XS Max также сообщили, что обращались с устройствами бережно, многие покупали защитные чехлы.
Обновлено в 09:37
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто
Renault в 2019 году выпустит пикап Dacia Duster
Как сообщает генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка не приглянется любителям активного отдыха.
Обновлено в 10:29
Космос
На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами
Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
Обновлено в 11:47
Авто
Представлен седан Subaru Legacy нового поколения
На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Авто
Mazda представила юбилейный MX-5
Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Россельхознадзор допустил заражение ульяновских суворовцев через пищу
Россельхознадзор допустил заражение ульяновских суворовцев эхинококкозом через пищу и решил проверить региональное агентство ветеринарии, которое должно было проверить продукты, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:08
Кино
В возрасте 34 лет скончался актер Александр Зоточкин
Отечественный актер театра и кино Александр Зоточкин ушел из жизни в 34-летнем возрасте.
Обновлено в 02:04