Одна из задач экспертов службы, уточнил источник, "определить во взятых пробах наличие герметика или клея, отличного от того, которым заделали отверстие космонавты 30 августа". В госкорпорации "Роскосмос" воздержались от комментариев предоставленной источником информации.

с чего всё началось

Пробы и материалы, которые российским космонавтам удалось получить при обследовании поврежденной обшивки корабля «Союз МС-09», передадут в лабораторию ФСБ. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

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