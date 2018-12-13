Космос
Эксперты выдвинули приоритетную версию повреждения корабля «Союз»
Эксперты выдвинули приоритетную версию повреждения корабля «Союз»Пятый канал10:31
Пробы и материалы, которые российским космонавтам удалось получить при обследовании поврежденной обшивки корабля «Союз МС-09», передадут в лабораторию ФСБ. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».
Пятый канал10:31
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с чего всё началось
Одна из задач экспертов службы, уточнил источник, "определить во взятых пробах наличие герметика или клея, отличного от того, которым заделали отверстие космонавты 30 августа". В госкорпорации "Роскосмос" воздержались от комментариев предоставленной источником информации.ТАСС05:57
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