Космос

Эксперты выдвинули приоритетную версию повреждения корабля «Союз»
Пятый канал
10:31

Пробы и материалы, которые российским космонавтам удалось получить при обследовании поврежденной обшивки корабля «Союз МС-09», передадут в лабораторию ФСБ. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».
Пятый канал10:31
с чего всё началось

Источник: взятые в «Союзе МС-09» пробы и материалы передадут на анализ в лабораторию ФСБ

Одна из задач экспертов службы, уточнил источник, "определить во взятых пробах наличие герметика или клея, отличного от того, которым заделали отверстие космонавты 30 августа". В госкорпорации "Роскосмос" воздержались от комментариев предоставленной источником информации.
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Источник: взятые в «Союзе МС-09» пробы и материалы передадут на анализ в лабораторию ФСБ

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