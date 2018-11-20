Происшествия

Эксперты воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»
Известия
01:53

Эксперты из Аргентины воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан», затонувшей более года назад.
Известия01:53

Подробнее о событии

Эксперты воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

Известия01:53

В Аргентине восстановили сценарий последних дней жизни подлодки San Juan

ТК Звезда00:25

Воссоздан вероятный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

Взгляд.ру00:24

Аргентинские эксперты назвали предполагаемую причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Life.ru00:22

Воcсоздан сценарий гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Московский Комсомолецвчера в 22:10

В Аргентине воссоздали предполагаемый сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

РИА Новостивчера в 21:29

Эксперты восстановили возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

РЕН ТВвчера в 20:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Происшествия

В Азербайджане в результате взрыва в жилом доме погиб человек

Обновлено в 02:07
Происшествия

Оползень стал причиной аварии пригородного поезда в Каталонии

Причиной аварии пригородного поезда в Каталонии, где погиб один человек и еще несколько пострадали, стал сход оползня, сообщил оператор состава Rodalies.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Чикаго возросло до четырёх

Ранее стало известно, что возле одной из больниц Чикаго произошла стрельба, в результате которой погибли два человека в том числе предполагаемый преступник.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Москве загорелся автобус из Владимирской области

Обновлено в 02:10
Происшествия

В Пермском крае шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме

В жилом доме в городе Чусовой в Пермском крае произошел пожар, погибли шесть человек, включая полуторогодовалого ребенка, пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:03
Происшествия

СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей

За девять месяцев 2018 года в России от «преступных посягательств» погибли 917 детей, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с четырьмя машинами пострадали пять человек

"В районе Привокзальной площади, на улице Ильича, столкнулись четыре легковушки, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на работников АЗС

Полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в серии разбойных нападений на работников автозаправочных станций в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 02:09
Происшествия

На западе Москвы произошла массовая драка студентов

Вечером 19 ноября на западе Москвы произошла массовая драка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Башкирии установили личности шести жертв автомобильной аварии

Полиция установила личности шести погибших в автомобильной аварии на трассе Башкирии в понедельник, сообщили в управлении ГИБДД региона.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Петербургские полицейские «купили» поддельную «виагру»

С рук было приобретено 800 таблеток, представленных продавцом как препарат для лечения сексуальных расстройств у мужчин.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана

Около четырех тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных районов, расположенных рядом с ним.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Стали известны сроки принятия решения по лишению прав Аленичева

Обновлено в 02:06
Происшествия

В Китае девять человек стали жертвами ДТП с участием 28 автомобилей

Девять человек погибли, еще девять пострадали в китайской провинции Хэнань в результате аварии с участием 28 автомобилей, говорится в сообщении местных властей.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В петербургской парадной нашли тело пенсионерки с проломленной головой

Тело 71-летней женщины нашли на лестничной площадке четырнадцатого этажа.
Обновлено в 01:58
ещё по теме
Главное