Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов. Главным образом учитывался уровень SAR-излучения, который показывает количество вредного воздействия гаджета на человека, сообщается на портале Phone Arena.

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Гаджеты Гаджеты Xiaomi превратит смартфон Redmi в отдельный бренд Компания Xiaomi заявила, что смартфон Redmi превратится в отдельный бренд. Первый гаджет будет представлен уже в средине января 2019 года.

Гаджеты Гаджеты Huawei представила свой второй дешевый смартфон программы Android Go В мае прошлого года компания Huawei присоединилась к другим производителям, которые выпускают дешевые смартфоны в рамках программы Android Go, представив модель Huawei Y3 (2018).

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Гаджеты Гаджеты К 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD – Western Digital Эксперты Western Digital считают, что к 2023 году доля компьютеров и смартфонов с твердотельными накопителями, достигнет 90%.

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Гаджеты Гаджеты Проектор BenQ CinePrime W2700 соответствует формату 4К Компания BenQ анонсировала проектор CinePrime W2700, обеспечивающий, как утверждается, кинотеатральное качество изображения.

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