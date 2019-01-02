Гаджеты
Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов
Эксперты в США составили список самых опасных смартфоновИзвестия00:22
Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов. Главным образом учитывался уровень SAR-излучения, который показывает количество вредного воздействия гаджета на человека, сообщается на портале Phone Arena.
Известия00:22
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Гаджеты
Windows 10 стала самой популярной настольной ОС в мире
Как оказалось, её новейшая операционная система Windows 10 отныне стала самой популярной настольной ОС в мире.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Xiaomi превратит смартфон Redmi в отдельный бренд
Компания Xiaomi заявила, что смартфон Redmi превратится в отдельный бренд. Первый гаджет будет представлен уже в средине января 2019 года.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Huawei представила свой второй дешевый смартфон программы Android Go
В мае прошлого года компания Huawei присоединилась к другим производителям, которые выпускают дешевые смартфоны в рамках программы Android Go, представив модель Huawei Y3 (2018).
Обновлено в 02:39
Гаджеты
В Сети опубликовали характеристики новых процессоров от AMD Ryzen 3000
Судя по имеющейся информации, новые чипсеты семейства Razen 3000 с 7-нанометровым техпроцессом удалось существенно развить благодаря увеличению количества ядер.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
К 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD – Western Digital
Эксперты Western Digital считают, что к 2023 году доля компьютеров и смартфонов с твердотельными накопителями, достигнет 90%.
Обновлено в 02:05
Гаджеты
Компания Xiaomi продает новогодние подарочные наборы за 250 евро
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты
Sony покажет новые смартфоны на CES 2019
Появилась информация о том, что компания Sony планирует на выставке CES 2019 показать свои новые смартфоны.
Обновлено вчера в 11:50
Гаджеты
OC Chrome будет блокировать USB-порты для защиты взломанных Chromebook
OC Chrome будет способна блокировать USB-устройства, которые подключаются к ноутбуку без согласования с хозяином.
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты
Проектор BenQ CinePrime W2700 соответствует формату 4К
Компания BenQ анонсировала проектор CinePrime W2700, обеспечивающий, как утверждается, кинотеатральное качество изображения.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
SK Innovation представила защитную плёнку для гибких смартфонов
В SK Innovation завершили разработку гибкой полиимидной плёнки, начатую в 2016 году. Технология получила название Flexible Cover Window.
Обновлено вчера в 05:39
Гаджеты
Apple запатентовала смартфон с полноэкранным дисплеем
Обновлено вчера в 03:55
Гаджеты
Функция Samsung Pay появилась в приложении «Метро Москвы» для Android
Приложение "Метро Москвы" для Android начало поддерживать функцию Samsung Pay, благодаря которой записывать билеты на карту "Тройка" и пополнять социальные карты учащихся стало еще удобнее, сообщил РИА Новости первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты
Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC с водянкой в комплекте
Получается неплохой тандем, который, в теории, может обеспечить видеокарту достаточным уровнем охлаждения для работы на повышенных частотах.
Обновлено вчера в 11:48
Гаджеты
Компания Apple представила «Цветное нашествие»
Apple представили рекламный ролик для «бюджетной» модели iPhone XR.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Смартфон Moto Z4 Play позирует на рендерах и в видеоролике: каплевидный вырез экрана и почему-то одинарная основная камера вместо сдвоенной
Компания Lenovo готовит не только новую линейку смартфонов Moto G7 (они должны дебютировать уже в январе), но и обновленную серию Moto Z. Как раз рендеры одной из моделей серии Z, Moto Z4 Play, появились в Сети.
Обновлено вчера в 16:54