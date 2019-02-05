Экономика
Эксперты: в 2019 году объем выдачи ипотеки вырастет на 10%РИА Новости 02:14
Российский рынок ипотеки покажет рост по объёмам выдачи в 2019 году, а тенденция роста ставки остановится, заявил в ходе V Российского ипотечного конгресса руководитель аналитического центра "Русипотека" Сергей Гордейко.
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В Нижнем Новогороде шесть человек отравились в бассейне
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Кенгуру научились прыгать 20 миллионов лет назад
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Интернет
Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей
Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
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Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
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Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
"Вслед за информацией о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь сообщаем, что был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике.
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Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук связал возбужденное в отношении него Генеральной прокуратурой Украины дело по обвинению в госизмене с тем, что предложенный им путь выхода из кризиса на юго-востоке страны пришелся не по вкусу западным "кураторам" режима Петра Порошенко.
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