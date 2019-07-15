Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозитыРБК 17:01
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%. Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской
Обновлено в 14:26
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до шести
Количество жертв аварии с автобусом в Башкирии выросло до шести, сообщили ТАСС в воскресенье в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:24
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе» Педро
По информации «Чемпионата», московский клуб сделал предложение о покупке 22-летнего форварда за 12 миллионов евро.
Обновлено в 16:45
Космос
Утонет ли «Федерация»: как будут спасать космонавтов с нового корабля
Недавно в прессе появилась информация, что перспективный космический корабль «Федерация» имеет серьезную уязвимость, ставящую под угрозу жизни экипажа.
Обновлено в 17:02
Происшествия
При крушении вертолёта Robinson в Подмосковье погиб инструктор Путина
Отмечается, что Никитин был инструктором президента России Владимира Путина и, в частности, обучал его полёту на дельтаплане в 2012 году для участия в эксперименте по спасению занесённого в Красную книгу журавля-стерха в рамках проекта «Полёт надежды».
Обновлено в 16:00
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Зенит» стартовал в чемпионате с победы над «Тамбовом»
Чемпион России "Зенит" начал защиту титула с непростой победы над "Тамбовом" (2:1). У хозяев отличились Александр Ерохин с Артемом Дзюбой, у гостей - Олабиран Муйва.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Бейонсе «посекретничали» на премьере «Короля Льва»
Меган и принц Гарри пообщались с Бейонсе, которая два года назад родила близнецов.
Обновлено в 16:08
Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено в 02:38
Общество
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Самбурская показала фото в старости
Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.
Обновлено в 10:41
Наука
Существуют рыбы, меняющие свой пол
Обновлено 11 июля в 16:22
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
Обновлено в 06:36
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак
Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Фанаты ждали два года: Юлия Савичева решилась показать дочку
Певица отпраздновала день рождения Анны. Юлия Савичева провела праздник по случаю второго дня рождения своей дочки.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Наука
Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры
Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено 11 июля в 20:09