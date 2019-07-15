Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозитыРБК 17:01

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%. Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы).
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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

РБК17:01

Долларовым миллионерам в России принадлежит 55% частных накоплений - исследование

ПРАЙМ17:25

Топ-10 стран мира по объему частного капитала

Вести.Финанс11 июля в 00:00
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

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Утонет ли «Федерация»: как будут спасать космонавтов с нового корабля

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Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
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Меган Маркл и Бейонсе «посекретничали» на премьере «Короля Льва»

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Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

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Общество

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено в 17:14
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Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
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Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.
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Существуют рыбы, меняющие свой пол

Обновлено 11 июля в 16:22
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

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Экономика

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Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
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Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму

Обновлено в 06:36
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Более 25 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

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Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак

Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Фанаты ждали два года: Юлия Савичева решилась показать дочку

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Сломалась европейская навигационная спутниковая система Galileo

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Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
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Наука

Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры

Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено 11 июля в 20:09
Происшествия

В Чечне оценили историю о насильно вывезенной к жениху москвичке

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