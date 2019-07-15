Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозитыРБК 17:01
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%. Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Обновлено в 10:44
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
«Растет не по дням» — Нюша удивила снимком 8-месячной дочки
Нюша и сама раньше рассказывала, что её наследница «растет не по дням», а теперь в этом убедились и широкая публика.
Обновлено в 13:00
Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Теннис
Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона
Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской
Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35
Футбол
Магуайр объявил о своем желании покинуть «Лестер»
Как отмечает издание, 26-летний центральный защитник сборной Англии уже сообщил своим товарищам по команде о своем желании покинуть клуб после того, как Лестер отказался продавать его в Манчестер Юнайтед за 77 миллионов евро.
Обновлено в 03:15
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Экономика
Салона не приметил: продажи смартфонов перетекают в онлайн
Продажи смартфонов в интернете растут быстрее, чем по рынку в целом –– за год в штуках он увеличился всего на 4%. Это связано с тем, что цены на «умные» телефоны в онлайне ниже, выбирать там гаджеты удобней, а интернет-магазины стали предлагать клиентам те же услуги, что и обычные салоны связи, например, рассрочки и кредиты, говорят эксперты.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
64-ядерный процессор AMD Epyc 7702P возглавил рейтинг SiSoftware, значительно опередив Intel Xeon W-3175X и AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Не представленный пока официально 64-ядерный процессор AMD Epyc 7702P засветился в рейтинге Processor Arithmetic бенчмарка SiSoftware.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Экономика
Энергомашбанк предлагает бизнесу депозит «Юбилейный»
Открытие депозита "Юбилейный" производится по системе "Банк — клиент", во всех семи офисах ПАО "Энергомашбанк" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Максим Виторган почтил память матери, умершей от рака 19 лет назад
Максим Виторган почтил память матери, умершей от рака 19 лет назад После смерти Аллы Балтер Эммануил Виторган связал свою жизнь с ее близкой подругой Ириной Млодик.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Представлен необычный смартфон с QWERTY-клавиатурой, NFC, батареей на 6000 мАч и защитой от воды
Компания Unihertz анонсировала необычный Android-смартфон Titan, напоминающий внешне модели BlackBerry и снабженный аппаратной QWERTY-клавиатурой.
Обновлено в 17:21
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Космос
Навигационная спутниковая система Galileo перестала работать
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Microsoft Word для Android был установлен более 1 миллиарда раз
Офисное приложение Microsoft Word для Android было установлено более 1 миллиарда раз, что ещё раз подтверждает беспредентную популярность программы.
Обновлено в 10:05