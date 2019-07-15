Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозитыРБК вчера в 17:01
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%. Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы).
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Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров
RT на русскомвчера в 21:45
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Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
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Общество
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Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
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Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В кузбасском море воронка утащила на дно мать и ребёнка
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Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера в Ленобласти
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Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
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Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
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Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено вчера в 21:15
Наука
Братство Физтеха
Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено 12 июля в 05:27
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Астрологи назвали знак зодиака, которому повезет во всем
Если Стрельцам не хватает любви, то рядом сразу де появляется человек, способный избавить их от одиночества.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено 13 июля в 16:34
Кино
В «бондиане» представят нового агента 007
По сообщениям Daily Mail, Дэниэл Крэйг больше не будет носить звание агента 007. В «Бонде 25» ему на смену придет актриса Лашана Линч.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым
Обновлено вчера в 23:27
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Автоспорт
Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В Якутии в аварии с грузовиком и микроавтобусом погибли люди
В Якутии в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли люди, информирует республиканское управление ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Депутат Рады потребовал снять блокаду с Крыма и Донбасса
Блокадой Крыма и Донбасса украинская власть оттолкнула от себя людей, заявил депутат Верховной рады от «оппозиционного блока» Евгений Мураев 14 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 02:09
Экономика
Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума
Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Пациенты хабаровского психинтерната заразились сальмонеллезом
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Обновлено вчера в 22:24
Общество
Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат
Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов
Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
Привычка страдать: видео о Владивостоке, где «плюют на людей», собирает тысячи просмотров
Гершман пожелал мэру Владивостока "страдать, как страдают пешеходы" и предложил вариант модернизации трамвая, сообщает ИА PrimaMedia.
Обновлено вчера в 23:07