Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозитыРБК 17:01
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%. Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы).
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:29, Вашингтон
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 09:19
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми на Украине
В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.
Обновлено в 20:54
Музыка
Безруков спел песню «Любэ» под звук электробритвы
Актер отметил, что "микрофон" ему попался слишком "шумный" Российский актер Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram видео, на котором пытается исполнить хит группы "Любэ" "Березы".
Обновлено в 05:49
Здоровье
Дым от лесных пожаров покидает Красноярск
Как сообщалось, в выходные специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в Красноярске превышение санитарных норм по содержанию взвешенных частиц в воздухе в 1,6 раза.
Обновлено в 22:20
Общество
Свердловчан предупредили о сильных дождях и граде
Обновлено в 05:05
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова.
Обновлено в 21:12
Экономика
Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Космос
В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет
Обновлено в 11:40
Общество
Россиянам готовят дополнительный выходной
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 20:15
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Неожиданный анонс. Глава Redmi сегодня представит совершенно новый продукт
Компания Redmi сегодня проведет онлайновую трансляцию, в которой Лу Вейбинг в течение часа или даже дольше будет демонстрировать совершенно новый продукт компании.
Обновлено в 08:07
Космос
У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом
Обновлено в 01:15
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Политика
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 17:41
Футбол
«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека
"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо.
Обновлено в 16:29
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Общество
Гороскоп 15 июля: Львы активны, а Девы расширят круг общения
В конце дня не исключена конфликтная ситуация.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Мать и дочь погибли на водохранилище в Кузбассе
Обновлено в 21:48
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о негативных последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 07:14
Политика
В Чернобыле обнаружили радиоактивный объект
На официальной странице Чернобыльского Радиционно-экологичного Биосферного Заповедника в Facebook появилось сообщение о том, что в зоне отчуждения обнаружили остатки радиоактивного грузовика.
Обновлено в 13:35