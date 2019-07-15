Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозитыРБК 17:01

3 фото
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%. Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров

RT на русском21:45

Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом

News.ru18:31

Долларовым миллионерам в России принадлежит 55% частных накоплений - исследование

ПРАЙМ17:25

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

РБК17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:29, Вашингтон
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

Обновлено в 09:19
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми на Украине

В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.
Обновлено в 20:54
Музыка

Безруков спел песню «Любэ» под звук электробритвы

Актер отметил, что "микрофон" ему попался слишком "шумный" Российский актер Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram видео, на котором пытается исполнить хит группы "Любэ" "Березы".
Обновлено в 05:49
Здоровье

Дым от лесных пожаров покидает Красноярск

Как сообщалось, в выходные специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в Красноярске превышение санитарных норм по содержанию взвешенных частиц в воздухе в 1,6 раза.
Обновлено в 22:20
Общество

Свердловчан предупредили о сильных дождях и граде

Обновлено в 05:05
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова.
Обновлено в 21:12
Экономика

Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Политика

Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях

Обновлено в 13:24
Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Космос

В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет

Обновлено в 11:40
Общество

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 20:15
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Неожиданный анонс. Глава Redmi сегодня представит совершенно новый продукт

Компания Redmi сегодня проведет онлайновую трансляцию, в которой Лу Вейбинг в течение часа или даже дольше будет демонстрировать совершенно новый продукт компании.
Обновлено в 08:07
Космос

У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом

Обновлено в 01:15
Спорт

Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

Обновлено в 21:45
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:13
Космос

США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Политика

Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 17:41
Футбол

«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека

"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо.
Обновлено в 16:29
Общество

Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области

Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Общество

Гороскоп 15 июля: Львы активны, а Девы расширят круг общения

В конце дня не исключена конфликтная ситуация.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено в 04:17
Происшествия

Мать и дочь погибли на водохранилище в Кузбассе

Обновлено в 21:48
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о негативных последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 07:14
Политика

В Чернобыле обнаружили радиоактивный объект

На официальной странице Чернобыльского Радиционно-экологичного Биосферного Заповедника в Facebook появилось сообщение о том, что в зоне отчуждения обнаружили остатки радиоактивного грузовика.
Обновлено в 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boston Consulting Group
Компания
Международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую тройку управленческого консалтинга». Основатель - Брюс Хендерсон.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное