Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозитыРБК вчера в 17:01
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%. Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы).
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Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров
RT на русскомвчера в 21:45
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