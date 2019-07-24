Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17Российская газета 13:10
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
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Международные эксперты обвинили Украину в подделке аудиозаписей по делу «Боинга»
Московский Комсомолец11:38
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Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено в 15:45
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом
Трамвай, автобус и легковая машина столкнулись на востоке Москвы, пострадали два человека, движение на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:46
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено в 13:12
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 06:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество
В Германии побит температурный рекорд
Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.
Обновлено в 16:28
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
Обновлено в 16:02
Игры
Bigben Interactive купила создателей GreedFall, Bound by Flame и Technomancer
Spiders выпустила шесть игр, в том числе Mars: War Logs, Bound by Flame и The Technomancer.
Обновлено в 15:11
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Обновлено в 18:35
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск ракеты
Как следует из заявления Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), 25 июля рано утром по местному времени Северная Корея произвела запуск ракеты из окрестностей города Вонсан.
Обновлено в 17:42
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера
Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности
Американская актриса Энн Хэтэуэй объявила, что ожидает второго ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.
Обновлено в 18:14
Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Общество
Гороскоп на 25 июля: у Тельцов удачное время для профессиональной самореализации
Раки У Раков наступило наиболее подходящее время для творчества.
Обновлено в 18:00
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами
"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.
Обновлено в 10:15
Финансы
Российские банки резко увеличили запасы валюты
По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:07
Футбол
Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ
Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».
Обновлено в 12:31
Политика
Путин посетит Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено вчера в 08:54
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06