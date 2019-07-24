Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17Российская газета 13:10
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
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Международные эксперты обвинили Украину в подделке аудиозаписей по делу «Боинга»
Московский Комсомолец11:38
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Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Общество
Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян
«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Экономика
Разводы приводят к ипотечной просрочке
Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 19:45
Происшествия
В белорусского дипломата стреляли в Анкаре
В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено в 15:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Общество
В Германии побит температурный рекорд
Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.
Обновлено в 16:28
Экономика
Точность прогноза погоды вырастет вдвое
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 18:05
Политика
Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на допрос
Любовь Соболь вызвали на допрос Следователь Дмитрий Смадич вызвал на допрос кандидата Любовь Соболь в управление СК по Юго-Западному округу, об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 17:48
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луками
Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Футбол
Немец, приобретенный «Спартаком» у «Вольфсбурга», дебютирует в ФНЛ
Напомним, что 22-летний номинальный полузащитник был приобретен в летнее трансферное окно у «Вольфсбурга».
Обновлено в 08:28
Космос
Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии
Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Баскетбол
Гобер: «Опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА»
Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гобер оценил шансы российского баскетболиста Тимофея Мозгова найти себе команду в НБА.
Обновлено в 17:21
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Политика
Новым премьер-министром Британии станет Борис Джонсон
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон победил на выборах лидера правящей Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны, передает Sky News.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу ситуации с крайним нападающим команды Гаретом Бэйлом, сообщает Goal.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены
Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
Обновлено в 20:05
Политика
Time «исключил» Россию из новой лунной гонки
Обновлено в 09:20
Общество
Депутаты предложили сделать курилки в аэропортах платными
В Госдуме считают нужным сделать курилки в аэропортах платными, пишут «Известия». Напомним, по новому закону они снова там разрешены.
Обновлено в 01:46
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Общество
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55