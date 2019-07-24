Политика

Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17Российская газета 13:10

Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
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Малайзийские эксперты заявили о подделке СБУ аудиозаписи переговоров в деле МН17

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В записи девять манипуляций: Украинцы подделали аудиопереговоры по делу MH17 - малайзийский старший следователь

Царьград11:19
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Происшествия

В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице

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Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
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Экономика

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Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
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Разводы приводят к ипотечной просрочке

Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
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«Ювентус» благодаря игре Буффона победил «Интер» в серии пенальти

Обновлено в 10:35
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СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа

Обновлено в 11:23
Происшествия

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено в 15:13
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
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В Германии побит температурный рекорд

Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.
Обновлено в 16:28
Экономика

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 18:05
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Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Любовь Соболь вызвали на допрос

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Политика

Россиянам разрешили охотиться с луками

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Футбол

Немец, приобретенный «Спартаком» у «Вольфсбурга», дебютирует в ФНЛ

Напомним, что 22-летний номинальный полузащитник был приобретен в летнее трансферное окно у «Вольфсбурга».
Обновлено в 08:28
Космос

Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии

Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан

Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
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Гобер: «Опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА»

Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гобер оценил шансы российского баскетболиста Тимофея Мозгова найти себе команду в НБА.
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Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
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По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
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Новым премьер-министром Британии станет Борис Джонсон

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон победил на выборах лидера правящей Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны, передает Sky News.
Обновлено вчера в 07:26
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Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу ситуации с крайним нападающим команды Гаретом Бэйлом, сообщает Goal.
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Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены

Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
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Депутаты предложили сделать курилки в аэропортах платными

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Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра

Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
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