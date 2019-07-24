Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17Российская газета вчера в 13:10
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
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Международные эксперты обвинили Украину в подделке аудиозаписей по делу «Боинга»
Московский Комсомолецвчера в 11:38
Малайзийские эксперты заявили о подделке СБУ аудиозаписи переговоров в деле МН17
Взгляд.рувчера в 11:25
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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