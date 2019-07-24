Политика

Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17Российская газета 13:10

Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
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Украину уличили в подделке аудиозаписи переговоров по сбитому Boeing

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Международные эксперты обвинили Украину в подделке аудиозаписей по делу «Боинга»

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Эксперты обвинили СБУ в редактировании доказательств по делу MH17

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СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17

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В записи девять манипуляций: Украинцы подделали аудиопереговоры по делу MH17 - малайзийский старший следователь

Царьград11:19
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Политика

Россиянам разрешили охотиться луками

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:39
Происшествия

К Дмитрию Гудкову пришли с обысками

Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной

Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено в 08:21
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Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
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Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика

Грузия просубсидирует транзитные рейсы из России

Грузия просубсидирует транзитные рейсы из России на сумму до 600 тысяч евро, чтобы в условиях введенного властями РФ запрета на прямое авиасообщение между двумя странами обеспечить перевозки пассажиров на приоритетных направлениях.
Обновлено в 14:35
Футбол

Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро

Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.
Обновлено в 15:39
Общество

В Европу снова пришла аномальная жара

В стране объявлен оранжевый уровень опасности. В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.
Обновлено в 14:57
Космос

Робота «Федора» доставили на Байконур

Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.
Обновлено вчера в 04:35
Общество

Названы самые интересные для россиян зарубежные сериалы

Обновлено в 02:21
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Технологии

В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения

Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
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Политика

Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны

Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
Гаджеты

В Росгвардии ограничили пользование смартфонами

Interfax-Russia.ru - Военнослужащие по призыву в войсках национальной гвардии пользуются смартфонами в ограниченном режиме, сообщил "Интерфаксу" врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.
Обновлено в 04:46
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Футбол

«Зенит» и Дзюба обсудят новый контракт зимой

Обновлено в 12:56
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено в 16:19
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Здоровье

Врачи назвали первые признаки тромбоза

Обновлено в 11:05
Политика

Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина

Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Обновлено в 15:52
Политика

В Турции прокомментировали сообщения о смерти Эрдогана

Турецкие власти опровергли слухи о том, что 65-летний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы скончался в воскресенье, 21 июля, от сердечного приступа.
Обновлено в 11:49
Политика

Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии

Обновлено в 14:01
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