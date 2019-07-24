Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17Российская газета 13:10
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
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Международные эксперты обвинили Украину в подделке аудиозаписей по делу «Боинга»
Московский Комсомолец11:38
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
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Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
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Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
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«Зенит» и Дзюба обсудят новый контракт зимой
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В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
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Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Обновлено в 15:52
Политика
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Турецкие власти опровергли слухи о том, что 65-летний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы скончался в воскресенье, 21 июля, от сердечного приступа.
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