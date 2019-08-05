Экономика
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП РоссииREGNUM 06:49
Всего в опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран, которые поделились своим видением перспектив российской экономики с 2019 по 2025 год. Для всех лет, кроме 2020 года, консенсус-прогнозы ВВП снизились на 0,2 процентных пункта.
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