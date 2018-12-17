Общество
Эксперты провели исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции по итогам 2017 года. В своей работе они опирались на данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ.
Российская газета20:25
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с чего всё началось
По итогам 2017 года россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,1 процентный пункт. Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9% всех своих расходов.РИА Новости16:37
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