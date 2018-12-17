Общество

Эксперты сравнили расходы в разных странах на еду и вредные привычки
Российская газета
20:25

Эксперты провели исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции по итогам 2017 года. В своей работе они опирались на данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ.
Российская газета20:25
с чего всё началось

Стало известно, сколько россияне тратят на еду

По итогам 2017 года россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,1 процентный пункт. Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9% всех своих расходов.
РИА Новости16:37

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Эксперты сравнили расходы в разных странах на еду и вредные привычки

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