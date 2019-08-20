Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в РоссииРБК 17:00
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Футбол
Федун отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА
Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). — Всех с победой, кто за «Спартак», — приводит слова Федуна корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.
Обновлено в 15:35
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:08
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов
В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 09:17
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено в 17:31
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено в 15:03
Общество
Мемориал растаявшему леднику установили в Исландии
Установлен мемориал в честь растаявшего из-за климатических изменений ледника Окйёкюдль.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала, почему уходила от Олега Стриженова
Пырьева долго терпела такое поведение супруга, однако не выдержала и приняла решение уйти от него.
Обновлено в 12:01
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 17:48
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Игры
Gamescom 2019: геймплей атмосферного шутера Disintegration с тактическими боями
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Врачи перечислили ограничения по употреблению яблок
Обновлено в 09:07
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мэн»
Обновлено в 06:08
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено 17 августа в 14:14
Армия и оружие
В России могут ввести наказания за продажу военной формы
В России предложили штрафовать за продажу военного обмундирования тем, кто не имеет права его носить.
Обновлено в 04:38
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Политика
Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией
Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.
Обновлено в 16:25