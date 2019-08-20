Экономика

Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в РоссииРБК 17:00

Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок медиа и развлечений в России

Коммерсантъ18:24

Объем российской индустрии развлечений и медиа к 2023 г достигнет $30,5 млрд - PwC

ПРАЙМ17:16

Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России

РБК17:00

5G набирает скорость

Российская газета17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество

В работе Instagram произошёл глобальный сбой

Интернет-пользователи из разных стран в понедельник, 19 августа, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:12
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 14:18
Происшествия

«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри

Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Единоборства

Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром

Обновлено в 08:11
Транспорт

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» откроется вместо старого

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный".
Обновлено в 17:24
Кино

Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding

Обновлено в 16:00
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Ротором»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Ткачук заключил контракт с одним из лидеров ФНЛ волгоградским «Ротором».
Обновлено в 10:11
Космос

США планируют занять лидирующее место в космической гонке

Обновлено в 18:36
Политика

Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Космос

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено 17 августа в 14:14
Футбол

«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА

Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Бостоне установили памятник жертвам теракта в 2013 году

Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения Памятник жертвам теракта, произошедшего на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, установлен в понедельник в центре Бостона, передает Associated Press.
Обновлено в 18:27
Транспорт

МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не Казани

В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.
Обновлено в 04:23
Политика

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Футбол

Тиль: «Надеюсь, буду таким же успешным, как Хиддинк в России»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1).
Обновлено в 16:47
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Политика

Украину готовят к размену – эксперт

Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек

Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Общество

Четвертому выпуску косаток из «китовой тюрьмы» может помешать непогода

Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.
Обновлено в 16:43
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Наука

У ночных рыб нашли биолюминесцентные габаритные огни

Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигается в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу, сообщается в журнале PLoS ONE.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

США провели испытания крылатой ракеты

Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
PricewaterhouseCoopers
Международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Под «PricewaterhouseCoopers» понимаются компании, входящие в сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Бренд существует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую большую четвёрку аудиторских компаний. Штаб-квартира сети - в Лондоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное