Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в РоссииРБК 17:00
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество
В работе Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи из разных стран в понедельник, 19 августа, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:12
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» откроется вместо старого
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный".
Обновлено в 17:24
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Ротором»
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Ткачук заключил контракт с одним из лидеров ФНЛ волгоградским «Ротором».
Обновлено в 10:11
Космос
США планируют занять лидирующее место в космической гонке
Обновлено в 18:36
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено 17 августа в 14:14
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Бостоне установили памятник жертвам теракта в 2013 году
Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения Памятник жертвам теракта, произошедшего на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, установлен в понедельник в центре Бостона, передает Associated Press.
Обновлено в 18:27
Транспорт
МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не Казани
В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.
Обновлено в 04:23
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Футбол
Тиль: «Надеюсь, буду таким же успешным, как Хиддинк в России»
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1).
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Политика
Украину готовят к размену – эксперт
Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Общество
Четвертому выпуску косаток из «китовой тюрьмы» может помешать непогода
Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.
Обновлено в 16:43
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Наука
У ночных рыб нашли биолюминесцентные габаритные огни
Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигается в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу, сообщается в журнале PLoS ONE.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10