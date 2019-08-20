Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в РоссииРБК вчера в 17:00
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
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PwC: индустрия СМИ и развлечений в РФ через 5 лет увеличит выручку в 1,4 раза
Будущее России. Национальные проекты02:36
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Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
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Армия и оружие
Помпео признал наращивание ИГ сил в некоторых районах Сирии и Ирака
Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России) наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака.
Обновлено в 09:34
Политика
Кремль оценил возможность встречи Путина с Зеленским
Зеленский в прошедшем июле предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров Так, в них помимо России, Украины, Франции и Германии могли бы участвовать Соединенные Штаты и Великобритания.
Обновлено в 08:48
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Самарской области изъяли всё отравленное масло
В Самарской области изъяли 200 литров подсолнечного масла, которое могло стать причиной отравления 13 человек.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Политика
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Обновлено в 08:34
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Каждый второй россиянин не видит будущего через 20 лет
Фото: Соцсети Почти треть россиян (30%) уверены, что через 20 лет положение дел в экономике и в финансовой сфере России не изменится.
Обновлено в 09:35
Экономика
В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Москве
Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском
Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных»
Звезду стало тошнить так сильно, что пришлось вызывать скорую прямо на площадку.
Обновлено в 04:38
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты
Nvidia GeForce Now до конца 2019 года появится на Android
Обновлено в 04:13
Культура
Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и сериалов
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43