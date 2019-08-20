Экономика

Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в РоссииРБК вчера в 17:00

Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
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Эксперты спрогнозировали рост рынка индустрии развлечений и медиа в России

ТАСС05:39

Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России

РБКвчера в 17:00

Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России

Банки.ру02:19

Рынок медиа и развлечений в России

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5G набирает скорость

Российская газетавчера в 17:01

PwC: индустрия СМИ и развлечений в РФ через 5 лет увеличит выручку в 1,4 раза

Будущее России. Национальные проекты02:36
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
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Происшествия

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В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
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Армия и оружие

Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

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Происшествия

В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Экономика

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
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Путин прокомментировал акции протеста в Москве

Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.
Обновлено вчера в 13:10
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Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском

Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
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Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

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Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

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В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
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Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

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Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
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Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
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Nvidia GeForce Now до конца 2019 года появится на Android

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Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и сериалов

Обновлено в 02:33
Происшествия

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
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Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

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