Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в РоссииРБК вчера в 17:00
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
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PwC: индустрия СМИ и развлечений в РФ через 5 лет увеличит выручку в 1,4 раза
Будущее России. Национальные проекты02:36
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Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Гибралтар отказался задерживать иранский танкер Grace 1 по просьбе властей США.
Обновлено 18 августа в 14:32
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Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).
Обновлено вчера в 10:10
Культура
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Политика
Путин и Макрон во Франции обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Экономика
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Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%.
Обновлено вчера в 02:31
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
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Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
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Здоровье
Названа опасная для здоровья окружность талии
Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Офис Зеленского прокомментировал поведение жены Нетаньяху в Киеве
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Жители России начали тратить накопления
Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банков
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента челябинского Челиндбанка, Социального коммерческого банка Приморья "Примсоцбанк", казанского банка "Аверс" и Новосибирского социального коммерческого банка "Левобережный" до уровня "BB" с "BB-" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено вчера в 14:38
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено 18 августа в 06:23
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса отпущен под обязательство о явке
Полиция отпустила под обязательство о явке водителя пермского автобуса, попавшего в ДТП, в котором погибла одна женщина и пострадали 35 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 03:16
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Игровой монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor оценен в $4000
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Футбол
Маммана может перейти в «Фиорентину»
"Фиорентина" возобновила интерес к защитнику "Зенита" Эмануэлю Маммане, сообщают в Италии.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
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Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
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Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Хоккей
Александр Овечкин: Не жалуюсь на судьбу и на контракт
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Армия и оружие
В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством
Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24