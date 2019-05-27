Гаджеты
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынкеИзвестия 17:32
По состоянию на текущий момент рынок пока не отреагировал на американские санкции в отношении компании, но аналитики ждут спада продаж. В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.Известия17:32
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