Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынкеИзвестия 17:32

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.

с чего всё началось

По состоянию на текущий момент рынок пока не отреагировал на американские санкции в отношении компании, но аналитики ждут спада продаж. В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.

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