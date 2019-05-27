Гаджеты

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынкеИзвестия 17:32

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
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Huawei подпала под акции

Российские ритейлеры стимулируют продажи санкционного бренда Столкнувшаяся с проблемами в США китайская компания Huawei предупредила российских партнеров о возможной задержке выхода на рынок новых смартфонов.
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Huawei пророчат потерю лидерства в России

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В России увеличивают скидки на продукцию Huawei из-за проблем компании в США

Весьма19:46

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Известия17:32

Huawei потеряет лидерство на российском рынке предполагают эксперты

Слово и Дело19:32
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Хоккей

Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Общество

На фестивале кубанского кваса установили два рекорда

Обновлено в 07:58
Общество

Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов

Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

За выезды из России подполковнику ВДВ объявили выговор, лишив доступа к гостайне

Командующий объявил ему строгий выговор за нарушение порядка выезда за границу, прокурор в связи с этим предостерег о недопустимости нарушения закона, а командир полка отстранил от работы со сведениями, касающимися гостайны, что сказалось на доходах офицера, которому доплачивали за секретность.
Обновлено в 18:18
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Политика

В Литве ждут начала второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Общество

МЧС предупредило приморцев о надвигающемся циклоне

Спасатели рекомендуют приморцам отложить поездки на автотранспорте, а владельцам катеров – не выходить в море, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 02:36
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Политика

Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии

Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.
Обновлено вчера в 06:41
Наука

Уникальный материал на основе алюминия разработали в России

Обновлено в 06:34
Наука

В Австралии найдены выделяющие золото грибы

Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Происшествия

К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва

Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 20:00
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат

Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:32
Общество

Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге

Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено вчера в 18:58
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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