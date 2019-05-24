Экономика
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынкеИзвестия вчера в 17:32
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
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Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено вчера в 14:48
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Полет американских спутников над Россией засняли на видео
Полет спутников Илона Маска снял на видео астроном-любитель Илья Янковский, 26 мая передает LENTA.RU.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Меган Маркл отказалась обедать с Трампом
Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
Политика
Кризис доверия: парламент Австрии вынесет вотум об отставке Курца
Непоколебимые позиции 27 мая, сразу же после окончания выборов в Европейский парламент, в национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) по инициативе оппозиционных партий пройдет заседание по вотуму недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С
Полет американского истребителя F-16C, перекрашенного под российский истребитель пятого поколения Су-57, запечатлели на видео.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено 25 мая в 07:23
Футбол
Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе
Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено в 00:49
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple
Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска
Ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) весной и в начале лета 2014 года остро не хватало боеприпасов.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ
По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Общество
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Гаджеты
Базовый шестиядерный процессор AMD Ryzen 3 3300 ценой $100 обходит по производительности флагманский восьмиядерный Ryzen 7 2700X
Засветилась, и сходу продемонстрировала уровень производительности даже чуточку больше, чем у нынешнего флагмана Ryzen 7 2700X: если система на базе перспективного CPU набрала 5061 балл в однопоточном тесте и 25481 балл в многопоточном, то ПК на основе CPU текущего поколения набирает, соответственно, 4923 и 25209 баллов.
Обновлено вчера в 01:49