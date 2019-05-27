Политика

Huawei может потерять лидерство на российском рынкеРЕН ТВ 21:17

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи - компании Samsung, передают "Известия".
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с чего всё началось

Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае

Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.
Известия17:02

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Huawei может потерять лидерство на российском рынке

РЕН ТВ21:17

Эксперты предрекают Huawei потерю лидерства в России

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Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

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В России увеличивают скидки на продукцию Huawei из-за проблем компании в США

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В твиттере Anthem уже больше месяца не появлялись новые сообщения

Последнее крупное обновление для Anthem вышло больше месяца назад, и с тех пор официальный твиттер-аккаунт игры ничего не публиковал — лишь 29 и 30 апреля сделал два ретвита записей технической поддержки ЕА о профилактических работах.
Обновлено в 10:00
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР сбили беспилотник ВСУ у линии соприкосновения

Летательный аппарат проводил разведку в районе населенного пункта Счастье Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбила беспилотник ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-службы ведомства Ивана Филипоненко.
Обновлено в 11:42
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
Обновлено в 17:36
Транспорт

Водителям такси могут запретить работать сверх нормы

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Политика

Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Политика

Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Общество

«Если бы я знал о реальных затратах». Инвестор рассказал, зачем ему предприятие в проблемном туркластере Бийска и что еще появится на въезде в город

Автотуркластер «Золотые ворота Алтая» много лет был полем на въезде в город.
Обновлено в 20:18
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Видео снял один из участников движения. Корова едет на коленях у своего хозяина, который ведет мотоцикл, и спокойно переносит дорогу.
Обновлено в 21:01
Хоккей

Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт

В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег

Выступление звезды, кстати, накануне показали по телевидению, так что фанаты Стаса Михайлова в голос еще раз поздравили его с 50-летием и благодарили за концерт.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Футбол

«Зенит» показал видео с чемпионского парада

Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 13:06
Экономика

Ценников в магазинах станет меньше

Авторы инициативы полагают, что единые ценники позволят магазинам сэкономить в среднем до двух миллионов рублей в месяц.
Обновлено в 14:21
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Наука

Уникальный материал на основе алюминия разработали в России

Обновлено в 06:34
Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
Обновлено в 14:37
Общество

Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов

Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс.
Обновлено в 13:03
Политика

Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple

Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Обновлено в 02:27
Здоровье

У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования

Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23
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Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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