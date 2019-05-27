Экономика

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынкеИзвестия вчера в 17:32

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
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Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае

Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.
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