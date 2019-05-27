Экономика
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынкеИзвестия вчера в 17:32
По состоянию на текущий момент рынок пока не отреагировал на американские санкции в отношении компании, но аналитики ждут спада продаж. В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
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с чего всё началось
Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.Известиявчера в 17:02
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Обновлено в 01:06
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
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Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Религия
Строителям собора св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде
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Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
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Обновлено в 01:47
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
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Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре
Пастух в Забайкальском крае разжёг в поле костёр, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело несколько сотен гектаров леса.
Обновлено в 02:45
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам
Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Наука
Как растения запоминают стрессы
Как и все живые существа, растения время от времени переживают разные стрессовые обстоятельства, например, слишком высокую или слишком низкую температуру, нехватку воды и т. д. И, как у всех живых существ, у растений есть механизмы, которые помогают справиться со стрессами.
Обновлено 25 мая в 01:26
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
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Нурмагомедов провел спарринг со своим отцом
Обновлено в 02:58
Общество
Главного дорожника Челябинска отстранили от работы
Обновлено в 03:21
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
ТЦ «Авиапарк» подал в суд на «Ашан» из-за долгов по аренде
По словам источников газеты на рынке торговой недвижимости, речь идет о тенденции: у владельцев помещений в последнее время растет число претензий к Auchan из-за проблем с оплатой аренды.
Обновлено в 03:38
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Хоккей
Ржига: Сборная Чехии была сильнее России
По словам Ржиги, сборная Чехии провела невероятный матч, но игра с Канадой отняла много сил, и команда не успела восстановиться.
Обновлено вчера в 16:10
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Обновлено вчера в 12:42
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Кино
Священник Александр Микушин обвинил фильм «Т-34» в пошлости
Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри спешно увозят сына из Британии
Меган Маркл и принц Гарри увезут новорожденного сына из Британии. Арчи отправится с родителями в Ботсвану.
Обновлено 25 мая в 09:49