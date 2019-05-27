Экономика
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынкеИзвестия вчера в 17:32
По состоянию на текущий момент рынок пока не отреагировал на американские санкции в отношении компании, но аналитики ждут спада продаж. В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
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с чего всё началось
Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.Известиявчера в 17:02
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Ранее в Москве поднял тарифы "Росгосстрах" на 11 процентов: с 3,7 тысячи рублей до тех же 4,1 тысячи рублей.
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Армия и оружие
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Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
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Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что члены АКОРТ «уже занимаются решением задачи сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку» и «запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере».
Обновлено в 02:31
Политика
Коломойский подтвердил поддержку олигархами Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».
Обновлено в 04:22
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено 25 мая в 02:49
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Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который напал на журналиста "России 24" в своем рабочем кабинете, обвини съемочную группу в провокации.
Обновлено в 04:29
Кино
«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 00:51
Общество
«Огородный конфликт» в Петровске может привести к серии митингов
Как господин Соковнин заявил нашему агентству, если петровчане не найдут понимания в администрации, то они "намерены провести серию пикетов и митингов по опыту Екатеринбурга".
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Здоровье
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В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
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Теннис
Хачанов поднялся на 11-ю строчку в рейтинге ATP
Россиянин Карен Хачанов поднялся с 12-й на 11-ю строчку в рейтинге ATP. Его соотечественник Даниил Медведев сохранил 14-е место.
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Религия
Строителям собора св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде
На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Советник президента Украины Разумков возглавил партию «Слуга народа»
Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в понедельник заявил, по возглавил партию "Слуга Народа".
Обновлено в 04:28
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Китай введёт антидемпинговые меры против фенола из США и ЕС
Как сообщается, ограничения коснутся импорта фенола из США, ЕС, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Они вступят в силу уже с 27 мая.
Обновлено в 04:09