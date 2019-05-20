Экономика
Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в миреИзвестия вчера в 18:11
Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Первую строчку занял американский город Сан-Франциско, в котором средняя заработная плата составляет около $6,5 тыс.
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Общество
Москвичи смогут оплачивать счета за ЖКУ со смартфонов
В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
«Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот
Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:30
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Обновлено 19 мая в 00:21
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находилось 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Томском 17 часов тушили крупный пожар на пилораме
Пожарным потребовалось 17 часов, чтобы полностью потушить крупный пожар на территории лесоперерабатывающей организации в Томской области, сейчас возгорание ликвидировано, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии
Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Стоматолог в Британии мог заразить ВИЧ сотни пациентов
Стоматологическая клиника в графстве Хартфордшир в Великобритании порекомендовала более чем 500 своим клиентам сдать анализы на ВИЧ-инфекцию.
Обновлено вчера в 09:48
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами
Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Посол РФ оценил отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае»
Отказ австрийских партнеров дискуссионного клуба «Валдай» от участия в конференции не связан с Россией, заявил американский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Порошенко покинул администрацию президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
На американской подлодке произошел сексуальный скандал
Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
Обновлено вчера в 12:52
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести запланированные на конец 2020 года выборы в парламент, контролируемый оппозицией, досрочно.
Обновлено вчера в 23:48