Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в миреИзвестия вчера в 18:11

Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Первую строчку занял американский город Сан-Франциско, в котором средняя заработная плата составляет около $6,5 тыс.

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире

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