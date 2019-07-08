Энергетика
Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 годаKazanfirst.ru 02:25
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития».
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