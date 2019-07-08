Энергетика

Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 годаKazanfirst.ru 02:25

Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития».
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Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

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Банки.рувчера в 17:01
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
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По словам Хмеляжа, боевик Witchfire — шутер от первого лица, как Painkiller.
Обновлено вчера в 11:32
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Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз объявила о том, что добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку.
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ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
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Сотрудники телеканала «Рустави 2» увольняются из-за скандала

Решение о приостановке вещания пришлось принять в связи с протестами, которые развернулись у здания редакции после оскорбительной речи Георгия Габуния в прямом эфире «Рустави 2» в адрес президента России.
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За 10 лет петербургский завод Nissan выпустил 370 тысяч авто

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%.
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Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.
Обновлено в 04:58
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
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Шоу-бизнес

Анна Курникова рассказала почему Иглесиас на ней так и не женился

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Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Политика

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Общество

В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
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Причину развода Лолиты с молодым мужем назвала Штурм

Штурм полагает, что причиной развода Лолиты может быть ее порывистый характер.
Обновлено в 04:00
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Полиция защитила офис Tron от обманутых инвесторов

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Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
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Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
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Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
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Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
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Политика

Украинцы высказались за компромиссное решение конфликта в Донбассе

На Украине большинство граждан придерживаются идеи поиска компромиссных решений для достижения мира в Донбассе, об этом свидетельствует общенациональный опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова.
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Саратовской области выделено 554 тысячи на лекарства детям-инвалидам

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