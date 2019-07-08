Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития».

Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года

Происшествия В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.

Авто BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.

Политика Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Политика Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.

Армия и оружие Партия АК-74М последней модификации поступила в ЦВО Крупная партия АК-74М прибыла в Центральный военный округ, о чём сообщает служба ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.

Хоккей Пайгин и Игнатович перешли в «Нефтехимик» 24-летний Пайгин в «Нефтехимик» перешел в Нижнекамск по договору обмена на денежную компенсацию из «Сочи».

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Гаджеты ОС HongMeng от Huawei работает быстрее Android и macOS В Huawei создали операционную систему HongMeng, причем она работает быстрее, чем Android и macOS.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Гаджеты Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены Xiaomi объявила о запуске в России новейшего устройства бренда Redmi — Redmi 7A.

Общество В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Культура Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд» Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.

Происшествия Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково «Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Происшествия Гандболистка сборной России утонула в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Политика Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.

Политика Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.

Наука Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.

Политика Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.

Экономика Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и Black Star Рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, обратился в суд с иском на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимати, пишет РБК.

Общество На Крымском мосту демонтируют «лишние» элементы Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.

Происшествия Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.