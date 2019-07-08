Энергетика

Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 годаKazanfirst.ru 02:25

Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития».
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Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году

VSE42 Новости00:31

Цена на бензин в РФ в результате налогового маневра может составить 51 руб в 2024 г

ПРАЙМвчера в 17:16

Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин

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Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

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Эксперты дали прогноз по росту цен на бензин в России

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Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

Банки.рувчера в 17:01
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Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.
Обновлено в 07:16
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Политика

Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Политика

Захарова нашла следы Саакашвили в скандале с «Рустави 2»

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Партия АК-74М последней модификации поступила в ЦВО

Крупная партия АК-74М прибыла в Центральный военный округ, о чём сообщает служба ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.
Обновлено в 07:41
Хоккей

Пайгин и Игнатович перешли в «Нефтехимик»

24-летний Пайгин в «Нефтехимик» перешел в Нижнекамск по договору обмена на денежную компенсацию из «Сочи».
Обновлено в 07:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее Android и macOS

В Huawei создали операционную систему HongMeng, причем она работает быстрее, чем Android и macOS.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Xiaomi объявила о запуске в России новейшего устройства бренда Redmi — Redmi 7A.
Обновлено в 08:31
Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика

Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии

Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.
Обновлено в 04:19
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Происшествия

Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза арестовали на два месяца

Обновлено в 09:16
Наука

Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода

Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.
Обновлено 06 июля в 10:30
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах

Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и Black Star

Рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, обратился в суд с иском на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимати, пишет РБК.
Обновлено в 09:17
Общество

На Крымском мосту демонтируют «лишние» элементы

Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Экономика

Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%

Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
Обновлено в 06:36
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
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