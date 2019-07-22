Общество
Эксперты сообщили прогнозы на количество урожая в 2019 годуНевские Новости 17:08
Отмечается. что относительно прошлого года сборы урожая некоторых культур будут меньше, чем в прошлом году. Однако, качество собранного урожая может быть выше. Прогнозы по урожаю некоторых культур, по словам экспертов, снижаются из-за погодных условий в этом году в России прогнозы.
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