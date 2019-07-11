Недвижимость

Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 летРИА Новости 11:10

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
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Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте
 Банка России в четверг.
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