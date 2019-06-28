Политика
Эксперты считают, что МИД Украины работает против ЗеленскогоГазета.Ru 28 июня в 15:15
Зеленский ограничен Радой 1 июля Верховная рада снова рассмотрит вопрос увольнения главы МИД. Павел Климкин подал прошение об отставке еще за три дня до инаугурации президента. Однако, согласно конституции Украины, глава государства не может самостоятельно принимать решение об увольнении министров.
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Ростислав Ищенко: Зеленский подставился из-за непрофессионализма своей команды
Комсомольская правда29 июня в 00:07
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