Экономика
Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктовГазета.Ru 00:46
31 июля ФРС примет итоговое решение по учетной ставке. Большинство трейдеров ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.
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Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
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