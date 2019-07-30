Экономика
Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктовГазета.Ru 00:46
31 июля ФРС примет итоговое решение по учетной ставке. Большинство трейдеров ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.
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Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
RT на русскомвчера в 07:01
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