31 июля ФРС примет итоговое решение по учетной ставке. Большинство трейдеров ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.

Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов

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