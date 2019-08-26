Финансы

ТАССТАССЭксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам

Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.
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Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам

ТАСС13:22

Тактика салями. Как эксперты объяснили действия Трампа в отношении Китая

РБК10:15

США и Китай устраивают рынкам «торговые качели»

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На «Планерной» на рельсы упал человек

В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек.
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Стали известны имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

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Google анонсировал обновление Android на смартфонах

3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
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Политика

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.
Газета.Ru 11:37
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
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Космос

«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

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Общество

FT: российская компания через суд пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

Лизинговая «дочка» «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» через суд пытается расторгнуть контракт с американской корпорацией Boeing на 35 самолетов Boeing 737 MAX 8, сообщает Financial Times (FT).
Коммерсантъ 20:53
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
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Культура

Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей

Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета 12:20
Транспорт

Сильный дождь нарушил работу городского транспорта во Владивостоке

Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке, из-за подтоплений улиц работа трамваев и троллейбусов замедлена, а некоторые маршруты автобусов изменены, сообщила во вторник пресс-служба администрации Владивостока.
ТАСС 20:30
Теннис

Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open

В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
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Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
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Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными

Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm 10:41
Здоровье

Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы 06:03
Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Наука

Скорость вымирания видов растений на Земле увеличилась в 350 раз

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Происшествия

В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме

Российская газета 08:50
Политика

40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Кино

«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века

Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
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Трамп предложил бить по ураганам ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых совещаниях американского Совета нацбезопасности бороться с ураганами при помощи ядерных бомб, сообщили СМИ.
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Эрдоган: сухопутные части ВС Турции скоро войдут на север Сирии

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Армия и оружие

Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео

Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
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Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
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Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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«МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России

«МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.
Lenta.ru 06:05
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Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии

Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.
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Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
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Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
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