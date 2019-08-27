Финансы
ТАССЭксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам
Российские индексы спокойно отыгрывают новостной фон конца прошлой недели, связанный с новым витком торговой войны Китая и США, находясь в умеренном минусе.
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Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Авто
Автомобиль Fiat 124 Spider прекращает свое существование
Потомок легендарного "японца" прекратит существование из-за решения руководства компании. Вкладывать деньги в проект стало невыгодно.
Car.ru 03:11
Происшествия
Безработный до смерти избил пожилую мать в квартире в центре Москвы
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм пожилой женщине в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 01:39
Экономика
Вексельберг продаст сельскохозяйственный бизнес
В 2017 году лишь сообщалось, что в пятую очередь своих теплиц в Липецкой области общей площадью 11 га группа инвестирует 2,9 млрд руб. Суть сделки Основатели "Долины овощей" намерены выкупить мажоритарную долю "Теплиц регионов" с целью "стратегического управления" — это вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса, пояснил РБК Лашин.
РБК 01:18
Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Гаджеты
На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна вчера в 15:05
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Ореанда-Новости 24 августа в 05:31
Политика
В подмосковном Жуковском стартует 14-й авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва вчера в 11:59
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 вчера в 05:10
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня вчера в 10:13
Армия и оружие
В Центральном военном округе начались масштабные учения
На территории Центрального военного округа Минобороны РФ сегодня, 27 августа, начались масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению, сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации российского оборонного ведомства.
REGNUM 02:06