Финансы
ТАССЭксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам
Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.
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Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Коммерсантъ 25 августа в 21:11
Происшествия
Жуткий ливень и град в Мадриде сносил машины
В Сети появились фото и видео ливня в Мадриде - потоками воды на улицах сносит автомобили и мусорные баки, градом завалило дороги.
Газета Metro 03:19
Гаджеты
Redmi K20 подешевел перед самым анонсом Redmi Note 8 Pro
С выходом смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro свою актуальность сильно потеряют Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
iXBT.com 02:35
Экономика
Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 01:40
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия вчера в 13:09
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Ведомости вчера в 11:19
Происшествия
Специалисты, находившиеся рядом с военным полигоном под Северодвинском, смогут пройти дополнительное обследование
Специалисты, находившиеся рядом с военным полигоном под Северодвинском, после взрыва 8 августа, смогут пройти дополнительное обследование, - сообщил ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Эхо Москвы 02:30
Теннис
Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову на старте US Open
Россиянка Мария Шарапова в стартовом матче на Открытом чемпионате США смогла выиграть всего два гейма у американки Серены Уильямс.
Российская газета 00:46
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Интернет
В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads
Новый мессенджер Threads станет сопутствующим приложением для Instagram.
Актуальные Новости 03:16
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа
Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.
Автоновости дня 01:52
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Экономика
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
На президентских выборах в Абхазии лидируют три кандидата
Аргументы и Факты 25 августа в 17:01
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продает виллу в Мексике
Работу Духовного центра Андрейченко в Мексике пришлось приостановить.
StarHit.ru 03:00
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru вчера в 19:15
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Известия вчера в 15:39
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Происшествия
В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим
Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.
Российская газета 02:37