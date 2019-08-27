Финансы
ТАССЭксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам
В понедельник российский рынок акций стартовал со снижения на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, сменив направление после заявления Трампа о готовности КНР к дальнейшим переговорам.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:28, Вашингтон
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
БИЗНЕС Online 03:13
Авто
Электросамосвал Kuhn Schweitz самостоятельно генерирует электроэнергию
Новости Интернета вещей вчера в 02:53
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Космос
Робота «Федора» следующего поколения лишат ног
МедиаКорСеть 09:37
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Теннис
Вихлянцева проиграла Гергес в первом круге турнира US Open
Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты.
Спорт-Экспресс 13:14
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:12
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Экономика
Минпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров
Предполагается, что данная мера станет временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
News.ru 20:10
Экономика
Россия ввела временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В России действуют ограничения на объем импортируемых в страну ОРВ, который распределяется определенным способом.
ГЛАС.RU 06:59
Авто
NXP и Volkswagen разработали новую противоугонную технологию
Тарантас Ньюс 05:00
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Здоровье
Избавиться от проблем: продукты, которые спасут от боли в суставах
От боли спасут самые разные продукты.
Medikforum.ru 11:02
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".
Инфорос 25 августа в 13:38
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском 20:08
Армия и оружие
Быть в числе первых нелегко
По итогам минувшего года дивизия противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа со штабом в Самаре заняла первое место среди соединений противовоздушной обороны в Вооружённых Силах РФ.
Красная звезда 19:30
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе фастфуда для худеющих
Для борьбы с лишним весом необязательно отказываться от употребления фастфуда, считают диетологи.
РЕН ТВ 19:57
Религия
Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:30
Общество
Сильный ливень во Владивостоке длится вторые сутки
Очень сильный дождь, который принес от 59 мм до 78 мм осадков в разных районах, прошел во Владивостоке минувшей ночью, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре.
ТАСС 19:41
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru вчера в 05:07
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Политика
Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ
Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25