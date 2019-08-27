В понедельник российский рынок акций стартовал со снижения на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, сменив направление после заявления Трампа о готовности КНР к дальнейшим переговорам.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Наука Установлено, что оптимисты живут дольше Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Политика Вступил в силу новый пакет санкций США против России Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".

Игры Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.

Экономика Минпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров Предполагается, что данная мера станет временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Экономика Россия ввела временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ В России действуют ограничения на объем импортируемых в страну ОРВ, который распределяется определенным способом.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич» По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Армия и оружие Быть в числе первых нелегко По итогам минувшего года дивизия противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа со штабом в Самаре заняла первое место среди соединений противовоздушной обороны в Вооружённых Силах РФ.

Армия и оружие Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.

Здоровье Диетологи рассказали о пользе фастфуда для худеющих Для борьбы с лишним весом необязательно отказываться от употребления фастфуда, считают диетологи.

Общество Сильный ливень во Владивостоке длится вторые сутки Очень сильный дождь, который принес от 59 мм до 78 мм осадков в разных районах, прошел во Владивостоке минувшей ночью, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре.

Наука Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.

Здоровье В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.