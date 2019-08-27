Финансы

ТАССТАССЭксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам

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В понедельник российский рынок акций стартовал со снижения на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, сменив направление после заявления Трампа о готовности КНР к дальнейшим переговорам.
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