Финансы

ТАССТАССЭксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам

Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.
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Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам

ТАСС13:22

Тактика салями. Как эксперты объяснили действия Трампа в отношении Китая

РБК10:15

США и Китай устраивают рынкам «торговые качели»

ПРАЙМ07:58
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика

В Германии призвали улучшить отношения с Россией

Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Известия вчера в 20:38
Общество

Российская компания пытается расторгнуть контракт на покупку 737 MAX

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис», дочернее предприятие госкорпорации «Ростех», подала иск в суд округа Кук, штат Чикаго, на компанию Boeing и требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолётов Boeing 737 MAX.
News.ru 21:21
Политика

40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Происшествия

Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель

Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
ТАСС 19:46
Транспорт

Сильный дождь нарушил работу городского транспорта во Владивостоке

Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке, из-за подтоплений улиц работа трамваев и троллейбусов замедлена, а некоторые маршруты автобусов изменены, сообщила во вторник пресс-служба администрации Владивостока.
ТАСС 20:30
Политика

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
Политика

Меркель рассказала об отношении стран G7 к возвращению России

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что среди стран-участниц G7 есть те, кто выступает за возвращение России в организацию.
Московский Комсомолец 03:01
Космос

Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду

Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее.
Gazeta.SPb 19:10
Политика

Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе

Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Транспорт

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Кино

«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века

Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Общество

Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских

Интерфакс 09:06
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Музыка

Стали известны имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

VSE42 Новости 20:11
Политика

В Чечне переименовали родовое село Кадыровых

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании родового села Кадыровых - Центарой - в Ахмат-Юрт, в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 11:20
Гаджеты

В США усомнились в способности Apple уйти из Китая

Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.
Rambler News Service 11:04
Политика

Владимир Путин обсудил с Радием Хабировым ситуацию в Башкирии

В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио Главы РБ Радием Хабировым.
Общественная электронная газета 09:00
Происшествия

Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком

Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Экономика

Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
Lenta.ru 02:50
Футбол

«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн

Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Общество

Фонд Ди Каприо направит пять миллионов долларов на помощь Амазонии

РИА Новости 20:24
Экономика

Доверие бизнеса к экономике Германии в августе упало сильнее прогнозов

Индекс упал до самой низкой отметки с ноября 2012 года.
Финмаркет 04:36
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК 16:24
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Общество

Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака

Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press. Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.
Lenta.ru 18:25
Экономика

«Известия»: отделения «Почты России» могут стать магазинами и аптеками

«Почта России» попросила почти 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений.
RT на русском вчера в 23:22
Наука

Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Капитал страны 12:07
Наука

Порошковые энергопоглощающие клипсы оказались многоразовыми и эффективными

Российские ученые из НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» синтезировали многоразовые энергопоглощающие изделия из порошка металлов, призванные заменить полимерные.
Индикатор 09:36
Происшествия

Мост с пешеходами обрушился в Турции

Прогулка по мосту едва не закончилась трагедией для двоих жителей турецкого городка Терме, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 15:50
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